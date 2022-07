Tennis

Djokovic banni de l'US Open, la colère monte

Publié le 20 juillet à 13h35 par La rédaction

Non-vacciné contre la Covid-19, Novak Djokovic ne peut se rendre aux Etats-Unis et disputer le dernier Grand Chelem de la saison, l'US Open. Une décision incompréhensible pour certains responsables politiques américains, mais aussi pour les fans du joueur serbe. Certains ont lancé une pétition sur internet pour soutenir l'ancien numéro un mondial et interpeller le gouvernement Biden.

La polémique enfle autour de Novak Djokovic. Très tôt, le joueur serbe a fait part de sa décision de ne pas se faire vacciner contre la Covid-19. Une décision lourde de conséquences pour le numéro deux mondial. En raison de la situation sanitaire et des règles en vigueur, le récent vainqueur de Wimbledon n'avait pu participer à l'Open d'Australie. Sa deuxième partie de saison a de fortes chances d'être tronquée. Djokovic ne devrait pas s'aligner au Masters 1000 de Montréal, mais aussi à l'US Open. Le gouvernement américain exige un schéma vaccinal complet pour pouvoir pénétrer sur le territoire, ce qui n'est évidemment pas le cas du joueur, qui s'était exprimé sur cette polémique.





« Nous verrons quelles nouvelles nous parviendront des États‐Unis »

Récemment, Novak Djokovic a confirmé qu'il n'avait pas l'intention de se faire vacciner. « Je ne suis pas vacciné et je n’ai pas l’intention de me faire vacciner. La seule bonne nouvelle que je puisse avoir est qu’ils vont supprimer ce protocole selon lequel seules les personnes vaccinées ou bénéficiant d’une exemption peuvent entrer dans le pays. Je ne sais pas si ce sera possible. Nous devrons parler Goran et moi et planifier le calendrier. Nous verrons quelles nouvelles nous parviendront des États‐Unis dans les prochaines semaines. Je pourrais aussi jouer la Laver Cup, la Coupe Davis... Nous verrons bien » avait annoncé le joueur serbe.

Une pétition a été lancée

Les règles mises en place aux Etats-Unis sont jugées injustes par les fans de Novak Djokovic. Certains d'entre eux ont lancé une pétition sur internet pour interpeller le gouvernement de Joe Biden, mais aussi la fédération américaine de tennis. « À ce stade de la pandémie, il n'y a aucune raison de ne pas autoriser Djokovic à jouer l'US Open. Le gouvernement américain et l'USTA (Fédération américaine de tennis) doivent travailler main dans la main pour l'autoriser à jouer. Rendez cela possible USTA ! » peut-on lire en préambule de cette pétition, qui a déjà récolté environ 12000 signatures.

Djokovic reçoit le soutien de certains politiques