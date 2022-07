Tennis

US Open : Djokovic banni, les États-Unis se déchirent

Publié le 18 juillet 2022 à 18h35 par Hugo Ferreira

A moins d’un gros retournement de situation de dernière minute, Novak Djokovic sera absent de l’US Open. La situation vaccinale du Serbe l’empêche d’entrer aux Etats-Unis et d’ainsi participer au tournoi. Cependant, celui-ci peut compter sur le soutien de plusieurs politiques américains, qui pensent que cette règle devrait être modifiée afin que Nole puisse fouler les courts du Flushing Meadows-Corona Park.

Cette année est particulière pour Novak Djokovic. Non-vacciné contre le Covid-19, le Serbe a manqué de nombreux tournois, comme l’Open d’Australie. Récemment, le joueur de 35 ans pouvait à nouveau retourner ses courts, et a pu participer à Roland-Garros ainsi qu’à Wimbledon, qu’il a remporté pour la 4ème fois consécutive. Toutefois, Nole est désormais rattrapé par sa situation vaccinale. Interdit de rentrer sur le territoire américain, celui-ci ne pourra pas tenter de s’imposer à l’US Open, qu’il n’a plus remporté depuis 2018. Malgré tout, le natif de Belgrade a du soutien sur place, à commencer par le diplomate Richard Grenell.

Tennis : Benoit Paire se fait dézinguer par son ex-compagne https://t.co/ZRBJfAPPxE pic.twitter.com/wsSTMjQmAo — le10sport (@le10sport) July 18, 2022

« Le tournoi se déprécie lorsqu’il bannit l’un des meilleurs joueurs du monde »

Sur son compte Twitter, Richard Grenell a évoqué le dossier Novak Djokovic. Selon le diplomate américain, le Serbe doit obtenir une exemption afin de pouvoir disputer l’US Open : « Laissez Novak Djokovic jouer l’US Open ! Le tournoi se déprécie lorsqu’il bannit l’un des meilleurs joueurs du monde » . Une possibilité que le principal intéressé a déjà évoquée, mais à laquelle il ne croit pas : « la seule bonne nouvelle possible serait une levée de l'obligation vaccinatoire pour entrer sur le territoire des Etats-Unis, ou une exemption. Mais je ne pense pas que l'obtention d'une exemption soit réaliste » . Une affaire dont le monde politique se mêle de plus en plus, puisqu’il y a quelques jours, le président des Etats-Unis a été interpellé.

Joe Biden est mêlé à cette histoire

C’est le Sénateur du Texas, Drew Springer qui a mentionné Joe Biden dans cette affaire. En effet, alors que Novak Djokovic ne peut pas pénétrer sur le territoire américain en raison de sa situation vaccinale, d'autres personnes sont accueillies à bras ouverts selon lui, une situation que l’homme politique ne comprend pas, comme il s’en est plaint sur Twitter : « Biden interdit à Djokovic de venir aux États‐Unis pour jouer à l’US Open, mais d’autre part, autorise des millions d’immigrants illégaux non vaccinés en provenance du Mexique à traverser la frontière. Je pose la question : Qu’est‐ce qu’une personne non‐vaccinée de plus ' »

« Le fait est que c’est une règle stupide »