Djokovic plus fort que Federer ? Il hallucine

Publié le 16 juillet 2022 à 11h35 par Hugo Ferreira

Considérés comme les 3 plus grands joueurs de tennis de tous les temps, Rafael Nadal, Roger Federer et Novak Djokovic sont régulièrement comparé afin de savoir qui domine les deux autres. Récemment, ce dernier a dépassé son homologue suisse au nombre de titres du Grand Chelem, et compte désormais un argument supplémentaire pour passer devant lui. Toutefois, selon Mark Petchey, ces comparaisons incessantes détruisent parfois le plaisir de voir ces joueurs.

Dans le monde du sport, il est commun d'entendre des débats afin de savoir qui est le meilleur de tous les temps. Le tennis n’y échappe pas, et trois joueurs sortent du lot, à savoir Rafael Nadal, Novak Djokovic et Roger Federer. Toujours en activité, même si ce dernier est régulièrement absent pour cause de longue blessure ces dernières années, tous ont des arguments à faire valoir, mais l’un des plus importants est probablement le nombre de titres du Grand Chelem. Pour le moment, ce classement est dominé par l’Espagnol et ses 22 trophées. Derrière lui, ses deux concurrents étaient à égalité, jusqu’à la récente victoire du Serbe à Wimbledon.

US Open : Une «règle stupide» est dénoncée pour Djokovic https://t.co/O5tUGgXywZ pic.twitter.com/KK5FjEXXX2 — le10sport (@le10sport) July 15, 2022

Djokovic a remporté plus de Grand Chelem que Federer

S’il a manqué de nombreuses échéances en début d’année en raison de sa non-vaccination contre le Covid 19, Novak Djokovic peut désormais bel et bien fouler les courts. Certains tournois lui sont pour le moment toujours inaccessible, et le Serbe devrait manquer l’US Open, toutefois, il a pu se montrer à plusieurs occasions récemment, notamment à Wimbledon. Au terme d’une édition particulière, marquée par l’absence de joueurs russes et biélorusses, et l’absence de points, le joueur de 35 ans a remporté son 4ème titre consécutif sur le gazon du All-England, portant son nombre de victoires en Grand Chelem à 21. Nole a donc dépassé Roger Federer, avec qui il était à égalité jusque-là, et possède un nouvel argument dans le débat concernant le meilleur joueur de l’histoire.

«C'est incroyable de penser que Djokovic a dépassé Federer»

Pour l’ Australian Open show podcast , le consultant Mark Petchey a évoqué l’inévitable débat du GOAT. Selon lui, s’il est incroyable d’avoir pu observer la lutte entre Rafael Nadal, Novak Djokovic et Roger Federer, et de voir que ce dernier est désormais derrière le Serbe au nombre de titres du Grand Chelem, cette discussion n’est pas forcément toujours bonne. « Je le dis depuis un certain temps déjà, j’aime bien que la rivalité entre les fans détourne un peu l’attention de ce que nous avons vu des joueurs au fil des ans. Il est évidemment incroyable de penser que Novak Djokovic a dépassé Roger Federer en termes de victoires en tournois du Grand Chelem. Je pense que la comparaison est le voleur de joie et je pense que les comparaisons qui sont constamment faites entre les joueurs pour savoir qui est le meilleur, qui est le plus grand, ont vraiment enlevé, parfois, la valeur de ces grands joueurs de tennis » a-t-il expliqué, dans des propos relayés par We Love Tennis .

