US Open : Une «règle stupide» est dénoncée pour Djokovic

Publié le 15 juillet 2022 à 16h35 par Pierrick Levallet

Après avoir manqué l’Open d’Australie à cause d’un défaut de visa puisqu’il n’est pas vacciné contre la Covid-19, Novak Djokovic pourrait également être écarté de l’US Open pour les mêmes raisons. Pénétrer sur le territoire américain nécessite une preuve de vaccination, chose que le Serbe ne possède pas. Toutefois, Nole reçoit un peu de soutien auprès des médias américains malgré ses positions à propos du vaccin.

Au début de l’année, Novak Djokovic avait déjà manqué l’Open d’Australie en raison d’un défaut de visa puisqu’il n’est pas vacciné contre la Covid-19. Le Serbe avait donc vu Rafael Nadal remporter le premier Grand Chelem de l’année depuis chez lui. Et il pourrait peut-être voir ce scénario se reproduire dans quelques semaines à l’US Open. Avec la législation aux Etats-Unis, il est nécessaire de présenter une preuve de vaccination contre le coronavirus pour pouvoir pénétrer sur le territoire américain. Novak Djokovic n’étant pas vacciné pour des raisons personnelles, il pourrait bien être écarté du tournoi qui se déroulera du 29 août au 11 septembre à New-York. Après l’Open d’Australie, l’US Open pourrait bien être le deuxième tournoi que Novak Djokovic manque à cause de ses convictions. Toutefois, Julia Hartley‐Brewer estime que la règle qui pourrait empêcher Nole de jouer sur le Laykold de New-York est absurde.

US Open : Novak Djokovic provoque un clash https://t.co/zJq1T0Owkc pic.twitter.com/A5L6xixiKM — le10sport (@le10sport) July 14, 2022

« Je trouve incroyable qu’il s’en tienne à ses principes »

« Vous devriez être en mesure de faire un choix. L’autonomie corporelle est le droit humain le plus fondamental. Novak Djokovic ne demande pas de traitement spécial. Il ne demande pas de traitement spécial, il a simplement dit, ‘Je ne suis pas vacciné, je ne montre pas mon statut vaccinal et donc je ne peux pas jouer à l’US Open’. Je trouve incroyable qu’il s’en tienne à ses principes. C’est un jeune homme en bonne santé. Le fait est que c’est une règle stupide » a confié la journaliste politique américaine dans l’émission Uncensored de Piers Morgan.

« Votre vaccin vous protège, et toute personne qui prend un vaccin le protège »

Cette dernière a ensuite affirmé que le vaccin n’empêchait pas la propagation du virus mais protégeait plutôt les personnes vaccinées des formes graves de la maladie. Il est donc inutile pour elle d’exclure Novak Djokovic pour des raisons vaccinales : « Votre vaccin vous protège, et toute personne qui prend un vaccin le protège. Nous savons qu’avec Omicron, le vaccin ne protège pas vraiment contre l’infection. Il vous protège contre les maladies graves et la mort. »

Une participation toujours incertaine