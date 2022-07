Tennis

Novak Djokovic lâche ses vérités sur la polémique de l’Open d’Australie

Publié le 14 juillet 2022 à 22h35 par Amadou Diawara

Non-vacciné contre le covid-19, Novak Djokovic n'a pas pu participer au dernier Open d'Australie. Pire, l'ogre serbe a vécu un véritable calvaire, avant d'être expulsé du pays des kangourous. Alors qu'il pourrait manquer l'US Open pour des raisons sanitaires, Novak Djokovic est revenu sur le cauchemar qu'il a vécu à Melbourne en janvier.

Alors qu'il n'a pas été vacciné contre le coronavirus, Novak Djokovic a été privé d'Open d'Australie au mois de janvier. Toutefois, l'ogre serbe avait tout de même un espoir de disputer la compétition. Pour cette raison, Novak Djokovic a fait le déplacement à Melbourne, mais il a été mis à l'écart pendant plusieurs jours avant d'être expulsé d'Australie. Sachant qu'il a vécu un véritable calvaire au mois de janvier, Novak Djokovic est revenu sur ce cauchemar au début du mois de mai. Lors d'un entretien accordé à Tennis Channel , l'ex-numéro un mondial a reconnu que son dernier séjour en Australie l'avait traumatisé.

Serbian Tennis player Novak Djokovic said he was hopeful he could take part in the next U.S and Australian Opens, as he inaugurated a tennis complex in the Bosnian town of Visoko pic.twitter.com/3cMJeMomST — Reuters (@Reuters) July 14, 2022

«Beaucoup de gens pensent que j’ai fait le forcing pour entrer en Australie sans autorisation»

« Je dois avouer que j'avais sans doute sous-estimé mon état émotionnel. Je me disais : "C'est derrière moi, je passe à autre chose." Mais dans les mois suivants, j'ai senti que les traces émotionnelles et mentales de ce qui s'était passé étaient encore là. Je n'avais jamais vécu une situation pareille. Ça a laissé des traces, plus mentalement et émotionnellement que physiquement. Quelque chose m'em­pêchait d'avancer (A Dubaï et à Monte-Carlo). J'étais plus nerveux que d'habitude, sur la défensive quand j'arrivais sur le terrain. Ça m'a pris un peu de temps pour affronter ça. Le soutien du public et l'énergie incroyable que j'ai reçue m'ont aidé à passer à autre chose (à Belgrade). Je dois être plus patient et faire confiance au processus », a avoué Novak Djokovic.

«C’est faux et je l’ai prouvé devant les tribunaux»

Après avoir manqué l'Open d'Australie à cause de sa non-vaccination, Novak Djokovic pourrait être boycotté par les organisateurs de l'US Open pour cette même raison purement sanitaire. Ainsi, l'ogre serbe a profité de l'occasion pour revenir sur la terrible expérience qu'il a vécue en Australie. « Cette saga n’était évidemment pas plaisante à vivre. Beaucoup de gens pensent encore que j’ai fait le forcing pour entrer en Australie sans autorisation, mais c’est faux et je l’ai prouvé devant les tribunaux » , a confié Novak Djokovic, en marge de l'inauguration d'un complexe de tennis à Visoko (Bosnie-Herzégovine), avant d'en remettre une couche.

«Jamais je n’irai dans un pays qui ne veut pas de moi»