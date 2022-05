Tennis

Tennis : Le terrible aveu de Djokovic sur son calvaire à l'Open d'Australie !

Non-vacciné, Novak Djokovic n'a pas pu participer à l'Open d'Australie. Alors qu'il a vécu un calvaire avant d'être expulsé du pays des kangourous, le Serbe a fait de terribles révélations.

Alors qu'il n'était pas vacciné, Novak Djokovic n'a pas été autorisé à participer à l'Open d'Australie. Mis à l'écart pendant plusieurs jours avant d'être expulsé du pays des kangourous, le Serbe a vécu un véritable cauchemar. Un cauchemar qu'il a eu beaucoup de mal à digérer. Lors d'un entretien accordé à Tennis Channel , Novak Djokovic a révélé qu'il avait vécu un traumatisme à l'Open d'Australie.

«Quelque chose m'em­pêchait d'avancer»