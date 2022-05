Tennis

Tennis : Face à Goffin, Rafael Nadal s’est inspiré… du Real Madrid !

Publié le 5 mai 2022 à 22h35 par La rédaction

Vainqueur au bout du suspens contre David Goffin, Rafael Nadal a comparé sa prestation avec celle du Real Madrid contre Manchester City.

Pour son grand retour sur les courts à Madrid, Rafael Nadal enchaîne. Opposé à David Goffin, l’Espagnol s’est imposé en trois sets après avoir sauvé 4 balles de match. Une performance impressionnante qui laisse présager le meilleur pour Nadal à quelques semaines de Roland-Garros. Juste après sa belle victoire, Rafael Nadal a fait une drôle de comparaison avec le Real Madrid.

«L’esprit de combat du Real Madrid est juste phénoménal et je m’en suis en quelque sorte inspiré aujourd’hui»