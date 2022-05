Tennis

Tennis : Le constat de Monfils après sa défaite face à Djokovic !

Publié le 3 mai 2022 à 22h35 par La rédaction

Battu par Novak Djokovic au deuxième tour du Masters 1000 de Madrid, Gaël Monfils a analysé son match. Le joueur français regrette ses occasions de break manquées.

Gaël Monfils n'a pas hérité d'un tableau facile à Madrid. Victorieux de l'invité espagnol Carlos Gimeno Valero au premier tour, le joueur français avait rendez-vous avec Novak Djokovic, qu'il n'a jamais battu. Encore une fois, le numéro un mondial a été sans pitié avec Monfils (victoire 6/3 6/2). 18ème victoire en 18 confrontations pour Djokovic, qui affrontera au prochain tour le vainqueur du match entre Andy Murray et Denis Shapovalov. Après la rencontre, le tricolore a analysé son match et est revenu notamment sur les cinq balles de break non converties.

« J'ai beaucoup péché au moment où c'était à moi d'être agressif »