Tennis : Le terrible aveu de Monfils avant ses retrouvailles avec Djokovic

Publié le 3 mai 2022 à 10h35 par Bernard Colas

Vainqueur de Carlos Gimeno Valero pour son entrée en lice au Masters 1000 de Madrid, Gaël Monfils s’apprête à retrouver Novak Djokovic, un adversaire contre lequel le Français n’est pas en réussite.

Gaël Monfils a réussi ses débuts au Masters 1000 de Madrid. Ce lundi, le Français est sorti vainqueur de son duel contre Carlos Gimeno Valero (6-3, 6-0) après un mois loin de la compétition. La suite du programme s’annonce désormais corsée pour Monfils, avec des retrouvailles face à Novak Djokovic, la bête noire du Français qui totalise 17 défaites en autant de rencontres. Interrogé sur la confrontation à venir, Gaël Monfils reconnaît que le défi qui l’attend est immense, et ce malgré la surface.

« Il arrive à trouver mes faiblesses à chaque fois »