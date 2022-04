Tennis

Tennis : Gaël Monfils se livre sur la possible retraite de Gilles Simon !

Publié le 11 avril 2022 à 14h35 par La rédaction

Après l’annonce de la retraite de Jo-Wilfried Tsonga et les rumeurs sur celle de Gilles Simon, Gaël Monfils s’est confié sur la situation actuelle du dernier cité.

C’est la fin d’une ère pour le tennis français. La semaine dernière, Jo-Wilfried Tsonga a annoncé qu’il prendrait sa retraite après Roland Garros. Une décision bien accueillie par Gilles Simon qui a simplement ajouté : « J’arrive copain ». Pour ce dernier, toujours pas d’officialisation mais une sortie qui fait parler d’elle. Interrogé sur la situation, Gaël Monfils a réaffirmé que Gilles Simon prenait toujours du plaisir sur les courts.

«Il veut encore jouer»