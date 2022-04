Tennis

Tennis : Cet énorme constat sur le style de jeu de Rafael Nadal !

Publié le 9 avril 2022 à 22h35 par La rédaction

Entraîneur de Simona Halep, Patrick Mouratoglou s'est exprimé sur le style de jeu de Rafael Nadal et sur les nombreux changements opérés ces dernières années par le joueur espagnol.

A ses débuts, Rafael Nadal était perçu comme un joueur de terre battue, qui voyait ses armes perde en efficacité lorsque la surface changeait. Mais ces dernières années, le joueur espagnol a changé considérablement son style de jeu. Rafael Nadal a modifié son service, mais aussi son coup droit afin de développer un jeu plus agressif. Ce qui lui a, sans doute, permis d'inscrire son nom dans le palmarès de tous les tournois du Grand Chelem et de devenir l'un des meilleurs joueurs de l'histoire comme l'a indiqué Patrick Mouratoglou, ancien entraîneur de Serena Williams et aujourd'hui aux côtés de Simona Halep.

« Le jeu de Rafael Nadal est devenu de plus en plus agressif »