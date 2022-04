Tennis

Tennis : Cette surprenante déclaration sur la blessure de Rafael Nadal !

Publié le 8 avril 2022 à 19h35 par La rédaction mis à jour le 8 avril 2022 à 19h44

Alors que de nombreux supporters s’inquiètent du possible manque de forme de Rafael Nadal à son retour, Chris Evert pense que cette période pourrait lui être bénéfique.

L’excellent début d’année réalisé par Rafael Nadal a malheureusement pris un mauvais tournant. En effet, le Majorquin a remporté 3 titres, et a tout de même atteint la finale du Masters 1000 d’Indian Wells. Cependant, le joueur de 35 ans s’est incliné face à Taylor Fritz, et a dû, suite à cela, prendre une pause en raison d’une blessure. Victime d’une fêlure à une côte, Rafa manquera donc le début de la saison sur terre battue, sa surface préférée. Alors que beaucoup s’inquiètent de son état de forme pour Roland-Garros, Chris Evert semble être d’un tout autre avis. Pour elle, cette période de repos pourrait même lui être bénéfique.

« A chaque fois que Rafa a pu se reposer, c’était positif pour lui »