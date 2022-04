Tennis

Tennis : Rafael Nadal reçoit un vibrant hommage !

Publié le 7 avril 2022 à 20h35 par La rédaction

S’il est l’un des plus grands tennismans de tous les temps, Rafael Nadal est également un modèle pour tous les enfants, selon Jaume Munar.

Alors que son talent sur les courts n’est plus à prouver, Rafael Nadal a inspiré beaucoup de joueurs. En 21 ans de carrière, l’homme aux 21 titres du Grand Chelem a réalisé de nombreuses choses, et a notamment ouvert une académie à Majorque. Inaugurée en 2008, la Fundación Rafa Nadal a déjà vu passer plusieurs tennismen de très haut niveau, notamment Casper Ruud, actuellement 7ème du classement ATP. Parmi ces joueurs se trouve également Jaume Munar. 78ème mondial, l’Espagnol avoue qu’avoir vu Rafa s’entrainer a eu un véritable impact sur sa carrière.

« Il est une source d’inspiration pour moi et pour tous les enfants »