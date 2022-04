Tennis

Tennis : Cette énorme sortie sur la comparaison entre Alcaraz et Nadal !

Publié le 5 avril 2022 à 23h35 par P.L.

À seulement 18 ans, Carlos Alcaraz est déjà comparé aux meilleurs, dont Rafael Nadal. D'ailleurs, un ancien numéro un mondial le considère comme meilleur que la légende espagnole au même âge.

À 18 ans, Carlos Alcaraz est sans doute l’un des plus grands espoirs du tennis mondial, alors qu'il vient de remporter son premier gros trophée après sa victoire contre Casper Ruud en finale du tournoi de Miami (7-5, 6-4). Étincelant à un si jeune âge, Carlos Alcaraz est donc naturellement comparé à Rafael Nadal, considéré comme l’un des meilleurs joueurs de l’histoire du tennis. Pour certains, Carlos Alcaraz est même meilleur que son compatriote au même âge.

« Alcaraz est meilleur que Nadal à son âge »