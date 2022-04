Tennis

Tennis : Daniil Medvedev absent à Roland-Garros ? La réponse !

Publié le 2 avril 2022 à 16h35 par La rédaction

Éliminé en quart de finale à Miami, Daniil Medvedev a expliqué sur son compte Twitter avoir joué avec une hernie. Le Russe sera absent pour un ou de mois et est donc très incertain pour Roland-Garros.

Daniil Medvedev ne vit pas un début d’année reposant. Battu en finale de l’Open d’Australie par un Rafael Nadal renversant, le Russe s’est bien rattrapé en devenant numéro un mondial pour la première fois de sa carrière. Mais Medvedev n’a pas tenu son rang. Après seulement deux semaines de règne, Novak Djokovic a récupéré son trône. Et le Serbe risque de le conserver vu la terrible nouvelle que vient d’annoncer Daniil Medvedev…

«Je serai probablement absent pour un ou deux mois»