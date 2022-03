Tennis

Tennis : Covid, Roland-Garros... L’énorme sortie de Wilander sur Djokovic !

Publié le 28 mars 2022 à 17h35 par La rédaction mis à jour le 28 mars 2022 à 17h37

Alors que Novak Djokovic devrait, sauf retournement de situation, bel et bien participer à Roland-Garros, celui-ci pourrait être le favori au titre selon Mats Wilander.

En raison de sa non-vaccination, Novak Djokovic n’a disputé que trois matchs en 2022, lors de l’ATP 500 de Dubaï. Depuis le début de saison, le Serbe a donc manqué de nombreux tournois, dont l’Open d’Australie ou encore le Masters 1000 d’Indian Wells. Alors que les mesures sanitaires en France se sont allégées, Nole pourra bien disputer Roland-Garros, qui se tiendra du 22 mai au 5 juin prochain. Pour Mats Wilander, cet éloignement des courts devrait donner une rage de vaincre à Djokovic, qui pourrait bien faire de lui le favori à la victoire finale s'il joue quelques matchs d'ici là.

« Il sera probablement le favori à Paris »