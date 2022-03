Tennis

Tennis : Le tombeur de Monfils revient sur sa victoire !

Publié le 28 mars 2022 à 15h35 par La rédaction

Vainqueur de Gaël Monfils à Miami, l’Argentin Francisco Cerundolo est aux anges après un succès qu’il juge comme « la victoire de sa vie ».

Gaël Monfils a chuté. Après un Masters 1000 d’Indian Wells impressionnant où il aura battu Daniil Medvedev, numéro 1 mondial à cet instant, le Français est tombé contre l’Argentin Francisco Cerundolo à Miami. Après sa défaite, Monfils a insisté sur son état de forme un peu limité, expliquant qu’il aurait peut-être dû se passer de ce tournoi. Pour autant, la victoire garde la même saveur pour Cerundolo.

«Je suis heureux d’avoir battu un adversaire aussi coriace»