Tennis : Gaël Monfils veut imiter Rafael Nadal après Miami !

Publié le 28 mars 2022 à 13h35 par A.D.

Pour ne pas trop tirer sur la corde physiquement, Rafael Nadal a décidé de faire l'impasse sur le Masters 1000 de Miami après sa finale à Indian Wells. Un choix que Gaël Monfils est prêt à faire la saison prochaine.

Alors qu'il a fêté ses 35 ans, Rafael Nadal fait de plus en plus attention à son corps. En effet, l'ancien numéro un mondial n'hésite plus à faire l'impasse sur certains tournois pour se préserver. Finaliste au Masters 1000 d'Indian Wells, Rafael Nadal a par exemple déclaré forfait pour le tournoi de Miami. Au contraire, Gaël Monfils a enchainé les deux compétitions américaines. Un choix qu'il regrette, puisqu'il s'est incliné sèchement ce lundi (6-2, 6-3, contre Francisco Cerundolo).

«Je me suis dit avec mon agent que ce que Rafa fait est super intelligent»