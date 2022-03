Tennis

Tennis : L'énorme message de Tsonga sur la fin de sa carrière !

Publié le 25 mars 2022 à 20h35 par La rédaction

Battu par Jordan Thompson au premier tour du Masters 1000 de Miami, Jo-Wilfried Tsonga est déçu, mais retire, malgré tout, du positif de ce match.

Redescendu à la 225ème place mondiale, Jo-Wilfried Tsonga a pu participer au Masters 1000 de Miami grâce à un système de classement protégé. Opposé à l’Australien Jordan Thompson, le Français retrouvait la compétition après un mois loin des courts. Face à un adversaire mieux classé, le joueur de 36 ans s’est bien battu, remportant le premier set. La suite a été plus compliquée pour Tsonga, qui a fini par rendre les armes (6/7 6/4 6/4). Après cette rencontre, qui aura duré presque trois heures, il a livré ses impressions.

« Je joue chaque tournoi comme si c'était la dernière fois que je le jouais »