Tennis : L'énorme annonce du bourreau de Rafael Nadal !

Publié le 24 mars 2022 à 20h35 par La rédaction

Lui aussi blessé avant de défier Rafael Nadal en finale du Masters 1000 d’Indian Wells, Taylor Fritz est revenu sur sa folle victoire contre l’Espagnol.

Dimanche dernier, Rafael Nadal ne s’attendait à vivre un tel tournant dans sa saison. Invaincu depuis le début de l’année 2022, l’Espagnol est tombé contre Taylor Fritz en finale du Masters 1000 d’Indian Wells. Encore pire, Nadal s’est blessé et sera absent entre 4 à 6 semaines. En face, l’Américain a jubilé, lui qui a remporté son premier tournoi ATP en étant lui aussi touché.

«Tout ce qui s’est passé était fou»