Tennis

Tennis : Le clan Nadal se prononce sur sa blessure et la date de son retour !

Publié le 23 mars 2022 à 15h35 par P.L.

Blessé à une côte, Rafael Nadal manquera entre quatre et six semaines de compétition. Si l'Espagnol devrait être revenu à temps pour Roland-Garros, son médecin espère qu'il pourra retourner sur les courts plus tôt.

Alors qu’il était sur une très bonne lancée en 2022, Rafael Nadal a connu un coup d’arrêt brutal après sa défaite en finale du tournoi de l’Indian Wells contre Taylor Fritz. L’Espagnol souffre d’une fissure de stress à une côte. De ce fait, le joueur de 35 ans devrait être éloigné des courts pendant quatre à six semaines. Sauf si sa blessure s’aggrave, Rafael Nadal devrait être revenu pour le tournoi de Madrid qui se tiendra du 2 au 8 mai, quelques jours avant Roland-Garros (22 mai au 5 juin). D’ailleurs, son médecin s’est montré plutôt optimiste au moment d’évoquer son rétablissement.

« On verra si on peut raccourcir la durée »