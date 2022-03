Tennis

Tennis : La terrible annonce de Rafael Nadal…

Publié le 22 mars 2022 à 22h35 par La rédaction

En raison d’une côte fêlée qui l’empêche de respirer correctement, Rafael Nadal va manquer entre 4 à 6 semaines de compétition. L’Espagnol n’a pas caché sa déception à deux mois de Roland-Garros.

Rafael Nadal est passé du bonheur suprême à une terrible désillusion. Avant d’affronter Taylor Fritz en finale du Masters 1000 d’Indian Wells, l’Espagnol avait l’occasion de remporter un nouveau titre et de poursuivre son invincibilité en 2022. Finalement, Nadal s’est incliné et il a terminé la rencontre avec une blessure. Un jour après son revers, le verdict est tombé : Rafael Nadal manquera entre 4 à 6 semaines de compétition en raison d’une côte fêlée. Inquiétant à quelques mois de Roland-Garros.

«Je suis dévasté»