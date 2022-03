Tennis

Tennis : Nadal, Grand Chelem... Djokovic reçoit un énorme message pour son avenir !

Publié le 22 mars 2022 à 11h35 par P.L.

Puisqu'il n'a pas pu participer à l'Open d'Australie, Novak Djokovic a vu Rafael Nadal le devancer au nombre de titres du Grand Chelem remportés. Cependant, pour l'entraîneur de Serena Williams, le Serbe sera nettement en mesure de dépasser son rival espagnol à l'avenir.

Depuis de très nombreuses années maintenant, le monde du tennis est dominé par trois hommes : Rafael Nadal, Novak Djokovic et Roger Federer. Ces derniers ont raflé un total de 61 titres du Grand Chelem au cours des dernières saisons, 21 pour l’Espagnol, 20 pour le Serbe et le Suisse. Pour le moment, c’est Rafa qui mène la danse. Cependant, Novak Djokovic pourrait bien le rattraper assez rapidement. D’ailleurs, pour Patrick Mouratoglou, Nole pourrait bien largement dépasser son rival espagnol.

Pour Mouratoglou, Djokovic « peut facilement jouer trois ou quatre ans de plus car il est en excellente condition physique »