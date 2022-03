Tennis

Tennis : Roland-Garros, vaccin... L'annonce tonitruante de Mauresmo sur Djokovic !

Publié le 16 mars 2022 à 21h35 par A.D. mis à jour le 16 mars 2022 à 21h36

Alors que le pass vaccinal n'est plus d'actualité en France, Amélie Mauresmo a apporté une très bonne nouvelle à Novak Djokovic. En effet, la directrice de Roland-Garros a annoncé que l'ogre serbe pouvait participer au Grand-Chelem français si la situation n'évoluait pas de nouveau.

Non-vacciné, Novak Djokovic pensait pouvoir disputer l'Open d'Australie grâce à une dérogation. Toutefois, l'ogre serbe n'a finalement pas obtenu gain de cause. Alors que seuls les joueurs vaccinés étaient autorisés à participer au Grand Chelem basé à Melbourne, Novak Djokovic a été expulsé d'Australie et a vu Rafael Nadal remporter le Graal. En l'emportant face à Daniil Medvedev en finale de l'Open d'Australie, le Majorquin a par la même occasion remporté son 21ème titre du Grand Chelem, passant ainsi devant Novak Djokovic et Roger Federer (à égalité avec 20 sacres).

«Rien ne s'oppose à la participation de Djokovic à Roland-Garros»