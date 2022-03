Tennis

Tennis : Daniil Medvedev revient sur la perte de sa place de numéro 1 mondial !

Publié le 15 mars 2022 à 16h35 par La rédaction

Seulement deux semaines après avoir récupéré la place de numéro un mondial, Daniil Medvedev l’a déjà laissé filer au profit de Novak Djokovic, la faute à une défaite contre… Gaël Monfils.

Daniil Medvedev sera resté deux semaines sur le trône. Grâce à l’absence de Novak Djokovic, le Russe avait pu lui chiper sa place de numéro un mondial. C’était la première fois depuis près de quinze ans qu’un autre joueur que Roger Federer, Andy Murray, Rafael Nadal ou le Serbe prenait la tête du classement ATP. Pour la conserver, Daniil Medvedev devait aller au minimum en quart de finale à Indian Wells. Mais contre toute attente, le géant russe s’est incliné au troisième tour face à un énorme Gaël Monfils.

« Il vaut mieux être numéro un pendant au moins une semaine de sa vie que de ne jamais y arriver »