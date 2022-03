Tennis

Tennis : Nadal, Djokovic… La grosse sortie de Murray sur Roland-Garros !

Publié le 14 mars 2022 à 17h35 par La rédaction

Alors que Rafael Nadal se présente comme le favori à la victoire finale à Roland-Garros, Novak Djokovic pourrait également être couronné selon Andy Murray.

S’il a raté plusieurs tournois en raison de sa non-vaccination, Novak Djokovic devrait finalement bel et bien être présent à Roland-Garros. Absent notamment de l’Open d’Australie, le Serbe a perdu de précieux points au classement ATP, l'obligeant à céder sa place de numéro 1 mondial à Daniil Medvedev. Alors que la suspension du pass vaccinal en France permettra donc à Nole d’être présent à Paris lors du 2ème Grand Chelem de la saison, celui-ci n’est, selon Andy Murray, pas à exclure de la course au titre, malgré son faible temps de jeu et la présence de Rafael Nadal, qui a remporté ce tournoi à 13 reprises.

« Novak a très peu joué mais il ne faut pas l’exclure de la course au titre »