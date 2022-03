Tennis

Tennis : Ukraine, Russie... Medvedev se prononce sur une suspension

Publié le 13 mars 2022 à 21h35 par La rédaction mis à jour le 13 mars 2022 à 21h42

S’il n’a pas encore été suspendu et peut continuer de participer à des tournois, Daniil Medvedev se réjouit de pouvoir jouer au tennis, sa seule volonté.

En raison du conflit entre l’Ukraine et la Russie, certains acteurs du sport ont été sanctionnés. Dans le football notamment, Roman Abramovitch, propriétaire du club de Chelsea, est contraint de vendre le club. Actuel numéro 1 mondial du tennis, Daniil Medvedev n’a pas été sanctionné, et peut toujours participer à des tournois. Entré en lice face à Tomas Machac lors du Masters 1000 de l’Indian Wells, le Russe l’a emporté en deux sets (6-3, 7-5). Après sa victoire, ce dernier est revenu sur sa situation actuelle, exprimant sa seule volonté : jouer au tennis.

« Tant que j'ai une chance, je joue et on verra comme la situation évolue »