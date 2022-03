Tennis

Tennis : Bartoli lâche un énorme tacle à Benoit Paire !

Publié le 13 mars 2022 à 11h35 par T.M.

Suite à la dernière déconvenue de Benoit Paire à Indian Wells, Marion Bartoli n’a pas manqué de tacler le Français.

Menant 6-2 5-2 face à Dominik Koepfer à Indian Wells, Benoit Paire a fini par totalement s’écrouler et s’incliner contre l’Allemand. Une désillusion évoquée par la suite par le joueur français, qui avait alors soulevé un problème mental. « Ce n’est pas une question de tennis, c'est uniquement mental. J'ai juste un problème mental », expliquait Paire.

« Il ne faut pas se foutre de la gueule du monde »