Tennis

Tennis : Le constat de Nadal sur les sanctions de Zverev !

Publié le 11 mars 2022 à 15h35 par La rédaction

Sanctionné d’une suspension de 2 mois ainsi que d'une amende de 23 000€ avec sursis, Alexander Zverev aurait du être jugé plus durement selon Rafael Nadal.

Alexander Zverev s’en sort bien après son coup de sang à l’ATP d’Acapulco. Après une défaite, le numéro 3 mondial a laissé déborder sa colère en frappant sa raquette contre la chaise de l’arbitre à de multiples reprises, manquant de peu la jambe de ce dernier. Immédiatement, l’Allemand a été exclus du tournoi puis sanctionné d’une amende d’environ 35 000€, et n’avait remporté ni les points, ni l’argent engrangés. Jugé définitivement pour ce comportement, Zverev a écopé de deux mois de suspension et d'une amende de 23 000€ avec sursis. Une sanction trop faible pour Rafael Nadal.

« J’aimerais des sanctions plus importantes face à ce type de comportement »