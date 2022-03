Tennis

Tennis : Roland-Garros, GOAT… La grosse sortie de Kyrgios sur Nadal !

Publié le 7 mars 2022 à 22h35 par La rédaction

A quelques semaines de Roland-Garros, Nick Kyrgios estime que Rafael Nadal pourrait devenir le GOAT incontestable s’il remporte cette édition.

Alors que le débat fait rage afin de savoir qui de Roger Federer, Novak Djokovic ou Rafael Nadal est le GOAT, de plus en plus d’acteurs du tennis tentent d’apporter des éléments de réponse. Si les 3 ont dominé leur époque en remportant 61 titres du Grand Chelem, l’Espagnol a été couronné à 21 reprises contre 20 pour le Suisse et le Serbe. Même si cette discussion semble très serrée, Nick Kyrgios estime que Federer n’est « plus dans la discussion pour le GOAT ». Pour l’Australien, Nadal pourrait même devenir incontestablement le numéro 1 dans les semaines à venir, lui qui l’a déjà impressionné à l’Open d’Australie.

« S'il gagne Roland, il sera incontestablement le GOAT »