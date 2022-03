Tennis

Tennis : La belle déclaration de l’ancien entraîneur de Novak Djokovic !

Publié le 6 mars 2022 à 11h35 par La rédaction mis à jour le 6 mars 2022 à 11h38

Même s’il vient de se séparer de Novak Djokovic, Marian Vadja n’en oublie pas les beaux moments passés à ses côtés. L’entraîneur slovaque est revenu sur le plus beau souvenir.

Après quinze ans de collaboration, Marian Vajda et Novak Djokovic se sont séparés. Il y a quelques jours, l’entraîneur slovaque a expliqué les raisons de cette fin brutale. Un début d’année remuant pour Djokovic qui avait été exclu du territoire australien en raison de sa non-vaccination. Mais pas question de s’apitoyer sur son sort, Marian Vadja préfère retenir le positif. Le Slovaque est revenu sur son meilleur souvenir aux côtés de Novak Djokovic.

«J’ai pu dire pour la première fois que j’étais l’entraîneur du meilleur joueur du monde»