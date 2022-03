Tennis

Tennis : Cette énorme comparaison entre Nadal et Djokovic !

Publié le 5 mars 2022 à 22h35 par La rédaction

Manager du Masters 1000 de Madrid, Ion Țiriac est revenu sur la façon dont un champion doit se comporter, en opposant Rafael Nadal et Novak Djokovic.

Alors que son talent n’est plus à prouver, de nombreux fans de tennis critiquent le comportement et l’attitude de Novak Djokovic, tandis que son homologue Rafael Nadal est toujours apparu comme un modèle de fair-play dans le monde du sport. Ancien numéro 55 mondial, Ion Țiriac a tenu à revenir sur le comportement qu’un champion doit avoir, en comparant le Serbe et l’Espagnol.

« Nadal est un génie qui a gardé les deux pieds sur terre »