Tennis

Tennis : L’ancien coach de Djokovic raconte leur séparation !

Publié le 4 mars 2022 à 9h35 par La rédaction

Tout juste séparé de Novak Djokovic qu’il a entraîné pendant 15 ans, Marian Vajda a expliqué les raisons de cette fin d’histoire brutale.

Novak Djokovic ne vit pas un début d’année facile. D’abord exclu du territoire australien puis privé d’Open d’Australie, le Serbe a ensuite vu Rafael Nadal le dépasser au nombre de titres du Grand Chelem remportés, avant de se séparer avec son entraîneur de toujours, Marian Vajda. Après quinze années de collaboration, Novak Djokovic va devoir se trouver un nouveau coach. Marian Vajda est revenu sur cette séparation.

« J’étais contre sa participation aux Jeux »