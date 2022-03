Tennis

Tennis : Nadal, Federer, Djokovic… Cette annonce sur le GOAT !

Publié le 4 mars 2022 à 19h35 par La rédaction

Alors que le débat afin de savoir qui de Rafael Nadal, Novak Djokovic et Roger Federer est le GOAT semble interminable, Ilie Năstase a donné son avis sur le sujet.

Le débat fait rage afin de savoir qui est le véritable GOAT du tennis. Si Roger Federer, l’ainé des trois, a souvent été éloigné des courts ces dernières années en raison de multiples blessures, Rafael Nadal et Novak Djokovic sont, quant à eux, toujours présents et continuent de remporter des tournois majeurs. Alors que les trois ont dominé ce sport et cumulent 61 Grands Chelems remportés, l’ancien numéro 1 mondial Ilie Năstase a tenu à apporter un élément de réponse à cet interminable débat.

« Rafa a 21 Grands Chelems et que Federer et Djokovic n'en ont pas autant »