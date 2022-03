Tennis

Tennis : Roger Federer reçoit un vibrant hommage !

Publié le 4 mars 2022 à 14h35 par La rédaction

Tombeur de Roger Federer l’an dernier à Wimbledon, Hubert Hurkacz est revenu sur sa performance de haute voltige, tout en rendant un bel hommage au Suisse.

Éloigné des courts depuis sa défaite à Wimbledon en juillet dernier, Roger Federer est toujours en pleine rééducation. A 40 ans, le Suisse n’a plus la même résistance physique qu’à ses 20 ans. Malgré tout, Roger Federer ne compte pas lâcher et espère être de retour le plus vite possible, en priant pour que ses genoux le laissent tranquille. Cependant, Federer n’avait pas caché à La Tribune de Genève qu’il serait « incroyablement surpris de pouvoir jouer à Wimbledon ». Ce qui n’empêche pas les autres joueurs du circuit de parler de lui.

« Il est évidemment inspirant pour tout ce qu’il a accompli au cours de sa carrière et pour la personne qu’il est »