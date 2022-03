Tennis - Coupe Davis

Tennis - Coupe Davis : Grosjean annonce la couleur avant l'Equateur !

Publié le 1 mars 2022 à 23h35 par La rédaction

Capitaine de l'équipe de France, Sébastien Grosjean a fait un état des lieux des forces en présence et s'est exprimé sur la rencontre face à l'Equateur.

L’équipe de France va retrouver son public, à Pau, pour la rencontre de Coupe Davis face à l’Equateur. Contraint de passer par les barrages après sa défaite dès la phase de poules l’année dernière, Sébastien Grosjean a décidé de faire appel à Adrian Mannarino, Arthur Rinderknech, Nicolas Mahut, Pierre-Hugues Herbert, mais aussi à Benjamin Bonzi, qui honorera sa première sélection. Le capitaine de l’équipe de France a justifié ses choix et a évoqué l’équipe d’Equateur.

« Il faut vraiment être vigilant et les prendre au sérieux »