Tennis : Russie, Ukraine… Medvedev pourrait être victime d’une énorme décision !

Publié le 1 mars 2022 à 16h35 par La rédaction

Alors que la guerre entre la Russie et l’Ukraine a débuté il y a près d'une semaine, Seva Kewlysh, le président de la fédération ukrainienne de tennis, a demandé à ce que le Russe Daniil Medvedev ne joue pas les tournois du Grand Chelem.

Pour la première fois de sa carrière, Daniil Medvedev est devenu le numéro 1 mondial au classement ATP, devançant Novak Djokovic. Depuis 18 ans, aucun autre joueur que Roger Federer, Rafael Nadal, Andy Murray et enfin Novak Djokovic n’avait été à la plus haute marche du podium. Finaliste de l’Open d’Australie, Daniil Medvedev a profité de l’exclusion de Djokovic du territoire australien. Mais sa place ne pourrait être qu’éphémère…

« Medvedev ne devrait pas jouer à Roland‐Garros, Wimbledon et l’US Open »