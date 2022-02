Tennis

Tennis : Russie, Ukraine... Les mots forts de Daniil Medvedev !

Publié le 28 février 2022 à 13h35 par La rédaction

Nouveau numéro un mondial, Daniil Medvedev a rédigé un message pour la paix sur les réseaux sociaux, alors que le conflit entre l'Ukraine et la Russie fait rage.

Le conflit entre l’Ukraine et la Russie est entré dans une phase violente. Les troupes de Vladimir Poutine ont pénétré sur le territoire ukrainien et se dirigent vers Kiev. Une guerre, qui ne laisse évidemment pas insensible de nombreux sportifs, notamment russes. Vainqueur du dernier tournoi de Dubaï de tennis, Andrey Rublev a réclamé la paix, tout comme son compatriote Daniil Medvedev. Le nouveau numéro un mondial a posté un message poignant sur les réseaux sociaux.

« Je veux demander la paix dans le monde, la paix entre les pays »