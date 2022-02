Tennis

Tennis : Nadal en remet une couche après sa victoire contre Medvedev !

Publié le 26 février 2022 à 18h35 par A.D.

Après sa finale gagnée à l'Open d'Australie, Rafael Nadal a retrouvé Daniil Medvedev à Acapulco et a une nouvelle fois trouvé le moyen de l'emporter. Qualifié pour la finale du tournoi, le Majorquin a fait part de son immense joie.

Tombeur de Daniil Medvedev en finale de l'Open d'Australie, Rafael Nadal a retrouvé le Russe ce samedi en demi-finale à Acapulco. Et comme à Melbourne, Rafael Nadal est venu à bout de Daniil Medvedev. Grâce à sa victoire, l'ancien numéro un mondial a validé son ticket pour la finale du tournoi. Une rencontre qu'il disputera ce dimanche matin face à Cameron Norrie. Avant ce grand-rendez, Rafael Nadal a envoyé un message très fort.

«Etre en finale cette semaine signifie beaucoup»