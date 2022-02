Tennis

Tennis : Nadal s’enflamme après sa victoire contre Medvedev !

Publié le 26 février 2022 à 9h35 par T.M.

Vainqueur de Daniil Medvedev en demi-finale du tournoi d’Acapulco, Rafael Nadal était heureux après ce succès.

Après avoir disposé de Daniil Medvedev lors de la finale de l’Open d’Australie il y a un mois, Rafael Nadal a remis cela face à Russe. Alors que les deux joueurs se retrouvaient pour une place en finale du tournoi d’Acapulco, c’est l’Espagnol qui a encore une fois était plus fort face au nouveau numéro 1 mondial. Nadal n’a ainsi pas tremblé, s’imposant en deux sets (6-3, 6-3). En finale, le numéro 5 mondial retrouvera Cameron Norrie.

Nadal heureux !