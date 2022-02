Tennis

Tennis : Rafael Nadal reçoit un message fort après son succès en Australie !

25 février 2022

Après avoir remporté l’Open d’Australie pour la 2ème fois de sa carrière en janvier, Rafael Nadal a impressionné Pablo Carreño Busta, qui avoue l’admirer.

Toujours en lice à l’ATP 500 d’Acapulco où il affrontera le nouveau numéro 1 mondial Daniil Medvedev en demi-finale, Rafael Nadal réalise un très bon début d’année 2022. Titré à l’ATP 250 de Melbourne au début du mois de janvier, l’Espagnol a enchainé en remportant l’Open d’Australie quelques jours plus tard. Malmené face à Shapovalov et Medvedev, Rafael Nadal a réussi à inverser la tendance, ce qui a impressionné son compatriote Pablo Carreño Busta.

« Il continue encore de montrer qu’il est le meilleur »