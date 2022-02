Tennis

Tennis : Le message fort de Novak Djokovic sur son avenir !

Publié le 25 février 2022 à 15h35 par T.M.

Alors que Novak Djokovic vient de perdre sa place de numéro 1 mondial, ce n’est pas pour autant qu’il va s’arrêter maintenant.

En s’inclinant dès les quarts de finale à Dubaï face à Jiri Vesely, Novak Djokovic a laissé sa place de numéro 1 mondial à Daniil Medvedvev. Le début d’une nouvelle ère sur la planète tennis ? Tandis que la nouvelle génération s’affirme de plus en plus, l’âge est en train de rattraper les légendes que sont Roger Federer, Rafael Nadal, mais aussi Novak Djokovic. A bientôt 35 ans, le Serbe va commencer à ressentir le poids des années, mais pas de là à dire stop.

« Je ne considère pas vraiment l’âge comme un facteur limitant pour ma carrière »