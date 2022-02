Tennis

Tennis : Covid, vaccin… Novak Djokovic justifie son choix !

Publié le 24 février 2022 à 9h35 par T.M.

Novak Djokovic en a décidé ainsi, il refuse de se faire vacciner contre le coronavirus. Une position évoquée ce jeudi par le Serbe.

Dernièrement, il était expliqué par l’ATP que 99% des joueurs étaient aujourd’hui vaccinés contre le coronavirus. Novak Djokovic fait donc ainsi partie des rares personnes à ne pas l’être. Et cela lui a d’ailleurs coûté cher puisqu’au terme d’une énorme polémique, le numéro 1 mondial n’a pas pu participer à l’Open d’Australie et défendre son titre. Ce n’est pas pour autant que Djokovic va revoir ses positions. Aujourd’hui, le Serbe reste campé sur ses positions et ne veut pas se faire vacciner.

« C’est ma position »