Tennis

Tennis : Covid, vaccin… L’énorme mise au point de Gaël Monfils !

Publié le 23 février 2022 à 11h35 par T.M.

Suite aux réactions suscitées par sa dernière sortie sur son état de santé, Gaël Monfils a dû mettre les choses au point.

Très bon lors de l’Open d’Australie, Gaël Monfils a quelque peu baissé le pied depuis Melbourne. Il faut dire que physiquement, le Français n’est pas au top. D’ailleurs, à ce sujet, Monfils assurait dernièrement : « Bonjour à tous, je tenais à vous donner quelques nouvelles suite à mes récents retraites en tournoi. J’ai subi un petit pépin de santé (probablement suite à ma troisième dose de vaccin). Sur les conseils de mon médecin, j’ai décidé de prendre du temps pour me repose ». Il n’en fallait pas plus pour susciter de nombreuses réactions notamment sur les effets négatifs de la vaccination contre le coronavirus.

« Arrêtons de s’approprier les dires de chacun à des fins politiques ou simplement pour servir vos convictions »