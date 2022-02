Tennis

Tennis : L'énorme aveu de Nadal après son sacre à l'Open d'Australie !

Publié le 22 février 2022 à 22h35 par La rédaction

Alors qu'il fait son retour au tournoi d'Acapulco, Rafael Nadal est revenu sur le gain de son 21ème Grand Chelem obtenu à l'Open d'Australie.

Rafael Nadal est le premier joueur à atteindre les 21 trophées en Grand Chelem. En battant Daniil Medvedev en finale de l’Open d’Australie, le joueur espagnol est parvenu à devancer Novak Djokovic et Roger Federer, bloqués à 20. Dans la nuit de mardi à mercredi, l’ancien numéro un mondial fera son retour sur les courts. Aligné au tournoi d’Acapulco, Nadal affrontera l’Américain Denis Kudla. Mais avant son entrée en lice, le natif de Manacor s’est présenté en conférence de presse. L’occasion pour lui de revenir sur sa victoire à Melbourne.

« Rien n’a changé avec ce 21e titre du Grand Chelem, je ne vais pas vous mentir »