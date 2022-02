Tennis

Tennis : Le bel hommage d’Andy Murray à Novak Djokovic !

Publié le 22 février 2022 à 14h35 par La rédaction mis à jour le 22 février 2022 à 14h48

De retour sur les courts à Dubaï, Novak Djokovic a reçu un beau message de la part d’Andy Murray, l’un de ses concurrents pour la victoire finale.

Tous deux présents à Dubaï pour le tournoi ATP, Novak Djokovic et Andy Murray vont viser la victoire finale. Mais le rythme n’est pas le même. Le Serbe dispute ses premières minutes sur un court en 2022. Après avoir manqué l’Open d’Australie en raison de sa non-vaccination, Novak Djokovic a dû prendre son mal en patience. Facile vainqueur pour son entrée en lice, Djokovic redémarre bien. Interrogé sur sa situation en conférence de presse, Andy Murray a confié qu’il voulait le voir jouer « tous les tournois du Grand Chelem ».

« Tout aurait été plus facile s’il avait été vacciné »