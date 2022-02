Tennis

Tennis : Grand Chelem, vaccin... Nadal affiche un énorme souhait pour Djokovic !

Publié le 21 février 2022 à 22h35 par P.L. mis à jour le 21 février 2022 à 22h40

N'ayant pas pu participer à l'Open d'Australie, Novak Djokovic a assisté au sacre de Rafael Nadal depuis chez lui. Toutefois, l'Espagnol espère que le Serbe pourra participer aux autres tournois du Grand Chelem.

En janvier dernier, Novak Djokovic n’a pas pu participer au premier tournoi du Grand Chelem de l’année. Arrivé en Australie pour participer à l’Open d’Australie, le Serbe a finalement été contraint de rentrer chez lui à cause d’une annulation de visa, et ce parce qu’il n’était pas vacciné contre la Covid-19. Finalement, Nole a pu assister au 21e sacre de Rafael Nadal en Grand Chelem. S’il a pu profiter de l’absence de Novak Djokovic, l’Espagnol pense toutefois que la présence du Serbe pour les autres tournois du Grand Chelem serait une bonne chose.

«Si Novak peut jouer les Grands Chelems sans être vacciné, c’est une bonne chose »