Tennis : Djokovic, Roland-Garros.. Cette énorme sortie sur Rafael Nadal !

Publié le 19 février 2022 à 20h35 par P.L.

Après sa victoire à l'Open d'Australie en janvier dernier, Rafael Nadal est maintenant tourné vers la saison sur terre battue et Roland-Garros. Et pour l'ancien joueur Alex Corretja, l'Espagnol est déjà prêt.

Revenant pourtant récemment d’une blessure au pied, Rafael Nadal a réalisé un exploit dont lui seul a le secret en janvier dernier. L’Espagnol a été sacré à l’Open d’Australie après une finale sensationnelle contre Daniil Medvedev. Avec 21 titres en Grand Chelem, Rafael Nadal se retrouve seul recordman, devant Novak Djokovic et Roger Federer. Désormais, le joueur de 35 ans a la saison sur terre battue en ligne de mire, la grande échéance étant bien évidemment Roland-Garros. Et pour Alex Corretja, Rafa est déjà prêt.

« Je pense que Rafa sera encore l’homme le plus difficile à battre sur terre battue »