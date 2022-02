Tennis

Tennis : Federer, Djokovic… La grosse déclaration du clan Nadal !

Publié le 12 février 2022 à 23h35 par La rédaction

Joueur le plus titré de l’histoire du tennis, Rafael Nadal n’est pourtant pas le numéro 1 mondial. Un fait sur lequel est revenu Toni Nadal, son oncle et ex-entraîneur.

A 36 ans, Rafael Nadal n’en a pas fini d’épater la planète. En Australie, l’Espagnol est allé chercher son 21ème titre du Grand Chelem en battant Daniil Medvedev en cinq sets, malgré un retard de deux manches. Avec les absences de Novak Djokovic et Roger Federer, Rafael Nadal en a profité pour prendre un majeur d’avance sur ses concurrents. Quelques semaines après le tournoi, Toni Nadal, l’ancien entraîneur de Rafael, s’est confié sur la carrière de son neveu.

« Si Rafa n’avait pas été aussi souvent blessé, il aurait été plus régulièrement le numéro mondial »