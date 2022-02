Tennis

Tennis : Djokovic, Grand Chelem... Tsonga affiche un énorme regret !

Publié le 11 février 2022 à 14h35 par B.L.

Au cours de sa carrière, Jo-Wilfried Tsonga a remporté six matchs contre Novak Djokovic, faisant du Français l'une des bêtes noires du Serbe lors de ses débuts sur le circuit. Mais au contraire du numéro 1 mondial, le joueur de 36 ans n'a pas réussi à gagner un titre en Grand Chelem.

Jo-Wilfried Tsonga et Novak Djokovic se sont rencontrés 23 fois au cours de leur carrière. Le Serbe domine largement les débats avec 17 matchs remportés. Néanmoins, avec ses 6 victoires, Jo-Wilfried Tsonga a su montrer de belles choses contre l'actuel numéro 1 mondial. Les deux joueurs se sont affrontés pour la première fois en 2008 en finale de l'Open d'Australie, où Novak Djokovic s'est imposé. Malgré cette défaite, le Français a par la suite dominé le Djoker à la fin des années 2000. De belles performances que Tsonga tient toutefois à relativiser...

« Aucune de ces victoires ne m’a permis de remporter un Grand Chelem »